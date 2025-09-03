◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（２日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３点を勝ち越された直後の７回無死一塁で迎えた第４打席は左中間へ二塁打を放った。右腕マットソンの９６・８マイル（約１５５・８キロ）直球を捉え、出場１２試合ぶりのマルチ安打とした。初回先頭の第１打席は先発ムジ