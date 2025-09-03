◆米大リーグレイズ―マリナーズ（２日、米フロリダ州タンパ＝ジョージスタインブレナーフィールド）マリナーズのカル・ローリー捕手が２日（日本時間３日）、敵地のレイズ戦に「２番・捕手」でスタメン出場し、７試合ぶりの５１号本塁打を放った。０―２で迎えた４回先頭打者として右腕ラスムッセンのフルカウントからの９球目の高めの直球をとらえた。２６度のライナーは右翼フェンスを越える５１号となった。ローリーは