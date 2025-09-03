元ＡＥＲＡ編集長でジャーナリストの浜田敬子氏が３日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。サントリーホールディングスが２日に新浪剛史会長の辞任を発表した背景について持論を展開した。新浪氏が大麻由来の成分が含まれたサプリメントをアメリカから輸入した疑いがあるとして、大麻由来の成分を含み、福岡県警が新浪氏の自宅を家宅捜査していた。新浪氏は「一身上の理由」で辞任届を提