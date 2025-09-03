取材に応じるヤンキース傘下のマイナー3A、スクラントンの前田＝ウースター（共同）【ウースター（米マサチューセッツ州）共同】米大リーグ、ヤンキース傘下のマイナー3A、スクラントンの前田健太投手（37）が2日、来季の日本球界復帰の意向を示した。「（2023年オフにタイガースと）2年契約をした時に、これを終えたら帰ろうと思っていた。この2年は米国でやると決めていたので途中で日本に帰るとかはしたくなかった」と話した