「パイレーツ−ドジャース」（２日、ピッツバーグ）ドジャースの先発、クレイトン・カーショー投手が抜群の反射神経を披露した。４−４の五回２死一塁、カーショーの真ん中低目の１４５キロをとらえたファムの打球は痛烈なピッチャー返し。カーショーの顔面をかすめるように打球が迫ったが、右手のグラブで好捕してみせた。打球速度は１１１マイル（約１７８・６キロ）。メジャー１８年目、３７歳のレジェンド左腕がことも