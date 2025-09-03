３日、記念大会を前に、準備を行う閲兵部隊。（北京＝新華社記者／曹禕銘）【新華社北京9月3日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会は3日、北京で盛大に開かれる。３日、記念大会を前に、準備を行う閲兵部隊。（北京＝新華社記者／邵瑞）３日、記念大会を前に、準備を行う閲兵部隊。（北京＝新華社記者／胡智軒）３日、記念大会を前に、服装を整える閲兵部隊。（北京＝新華社記者／曹禕銘）