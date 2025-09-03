涼を感じる夏の風物詩、滝。マイナスイオンに包まれて、自然の中でひと息つきませんか？All About ニュース編集部では、2025年8月15〜18日の期間、全国10〜60代の男女215人を対象に、「夏に行きたい滝（中部地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「岐阜県で夏に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。【8位までの全ランキング結果を見る】2位：ごろごろの滝／33票観光地の華やかさとは一線を画す、素朴で