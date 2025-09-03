ロイズから、秋の味覚を贅沢に楽しめる限定生チョコレート3種が登場します♡『生チョコレート[栗]』（20粒・1,215円）はラム酒とブランデーの香りでまろやかに、紅はるかを使用した『生チョコレート[やきいも]』（20粒・1,215円）は濃厚な甘みが口いっぱいに広がります。ナッツ香る『生チョコレート[ジャンドゥーヤ]』（20粒・1,215円）も加わり、秋の贅沢スイーツタイムにぴった