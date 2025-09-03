気象庁は３日、関東甲信地方で線状降水帯が発生する恐れがあるとの気象情報を発表した。茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉各県と東京都では３日夕方から夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があるとしている。気象庁によると、３日は南下する前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込み。横浜地方気象台も気象情報を発表し、神奈川県