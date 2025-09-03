凱旋門賞（10月5日、パリロンシャン）参戦が正式決定したアロヒアリイ（牡3＝田中博）の鞍上がルメールに決まった。仏G2ギヨームドルナノ賞を制したコンビで日本馬初の栄冠を狙う。田中博師は2日、「前走の疲れがあったので様子を見ていたが、向こうのスタッフと話をして大丈夫そうだったので」とコメント。「元々、適性があると思って連れていっていたので、前走はイメージ通りの走りだった。ただ、今度の舞台はロンシャン。