ガラタサライは2日、マンチェスター・シティMFイルカイ・ギュンドアンの加入を発表した。契約期間は27年までの2年間となる。16-17シーズンにマンチェスター・Cに加入したギュンドアンはUEFAチャンピオンズリーグ制覇や5度のプレミアリーグ優勝に貢献するなど、チームの主軸として君臨。23-24シーズンはバルセロナでプレーしたものの、昨季はマンチェスター・Cに復帰した。マンチェスター・C復帰時の契約は1年だったものの、