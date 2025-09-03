日本の南の海上にある熱帯低気圧は３日午前、九州に向かって北に進んだ。台風に発達する可能性があり、同日夜から４日にかけて沖縄や奄美に最接近する見通し。５日にかけて九州に最も近づき、その後、東日本に進んでいく見込み。気象庁によると、熱帯低気圧は３日午前９時現在、沖縄県・南大東島の南南東約２２０キロの海上を時速約２５キロで北北西に進み、中心気圧は１００６ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は１５メー