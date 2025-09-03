女子シングルス準々決勝に向け、調整する大坂なおみ＝ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】テニスの全米オープン女子シングルス準々決勝で、過去2度の制覇を誇る第23シードの大坂なおみ（フリー）が3日午後7時（日本時間4日午前8時）開始予定の第11シードのカロリナ・ムホバ（チェコ）戦に臨む。2日はニューヨークの会場で軽めに練習。指導を受けるトマシュ・ビクトロフスキ氏と言葉を交わしながら、45分ほどサーブなどで