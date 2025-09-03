◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（２日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３回に７試合ぶりとなる４６号ソロを放ち、５４本塁打の昨季と合わせてド軍通算１００本塁打に到達した。３点を追う３回１死で迎えた第２打席。カウント３―１から右腕チャンドラーの９９・２マイル（約１５９・６キロ）