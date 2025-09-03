３日の東京株式市場は売り優勢でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２２４円安の４万２０８５円と反落。 前日の欧州株市場はほぼ全面安商状となり、独ＤＡＸは２．３％安と大幅な下げで８月１日以来約１カ月ぶりの安値をつけるなどリスクオフ一色に染まった。米国株市場でもＮＹダウが一時６００ドルに迫る下げで４万５０００ドル台を割り込む場面があったほか、ナスダック総合株価指数も軟調で終値でダウ