ドル円理論価格1ドル＝147.42円（前日比+0.17円） 割高ゾーン：148.04より上 現値：148.52 割安ゾーン：146.80より下 過去5営業日の理論価格 2025/09/02147.25 2025/09/01146.90 2025/08/29147.54 2025/08/28146.93 2025/08/27147.39 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています