9月になると、秋の味覚を使ったメニューが楽しみですよね。東京・太子堂の焼き菓子カフェ「nomaru bake（ノーマルベイク）」では、9月3日（水）から“シャインマスカットスイーツフェア”がスタート。旬のシャインマスカットを主役に、希少な品種のぶどうもお目見え予定ですよ。旬を楽しむ焼き菓子カフェ「nomaru bake」「nomaru bake」は2025年3月、東京・世田谷区太子堂の住宅街にオープンした、焼き菓子とコーヒーの専門店です