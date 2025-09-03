俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（26）が、違法薬物に関連した容疑で警視庁に逮捕されたことが3日、関係者への取材で分かった。東京都生まれの清水容疑者は、9日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。俳優になったきっかけを語っていた。兄は俳優の清水尚弥（30）。清水は同番組で「4つ上に兄がいるんですけど、兄も役者をやってまして、僕より先に兄が街でスカウトされて」と、まず尚弥が芸能界入りしたことを明か