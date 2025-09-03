ＴＯＫＹＯＢＡＳＥがカイ気配スタートで一気に株価水準を切り上げている。株価は前日まで６日続落と崩れ足をみせていたが、きょうは満を持して急速に切り返す展開となった。ファッション性の高い若年層を主要顧客に「ＳＴＵＤＩＯＵＳ」や、国内ファッションブランド商品を取り扱う「ＵＮＩＴＥＤＴＯＫＹＯ」などアパレルのセレクトショップを運営するが、足もとの業績は好調に推移している。２日取引終了後に発表し