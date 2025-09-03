平田機工が全体地合い悪のなか物色人気を集め、逆行高で切り返す展開となっている。自動車や半導体業界向けを主力とする生産設備エンジニアリング会社で、足もとの業績は好調に推移している。そうしたなか、２日取引終了後に車載用電子部品の組み立て設備を受注したことを発表した。受注金額は６０億円以上としている。今期および来期以降の業績に寄与する見込みで、これを手掛かり材料に投資資金が流入している。株価は８月中旬