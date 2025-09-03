日本電子が続急伸。同社は２日の取引終了後、生化学自動分析装置などを手掛ける医用機器事業をシスメックスに売却すると発表した。事業の選択と集中に向けた動きを評価する動きとなっている。 医用機器事業の分割準備会社を今月中に設立し、同事業を承継した新会社の株式をシスメックスが取得する。新会社は２７年３月期第１四半期（４～６月）に連結範囲から外れる予定。分割する事業の２５年３月期売上高は１５４億