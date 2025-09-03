ユニフォームネクストが大幅高している。２日の取引終了後に発表した８月度の月次業績速報で、売上高が前年同月比３６．９％増となり、増収基調が継続していることが好感されている。 気温が高く推移した影響で、春夏物の作業服やファン付き作業服、ポロシャツの販売が売り上げを牽引した。また、ヘルメット商品やコンプレッションインナーの販売も好調に推移し、医療スクラブや飲食業界向けコックコート