インターメスティックが急反発し上場来高値を更新している。２日の取引終了後、「メガネスーパー」などを展開するＨｏｒｕｓＨＤ及びＨｏｒｕｓの全株式を１０月１日付で取得し子会社化すると発表したことが好感されている。 ＨｏｒｕｓＨＤグループはビジョナリーホールディングスを子会社に持ち、「メガネスーパー」のほか、「ＶｉｓｉｏｎＷｅｄｇｅ」などを全国