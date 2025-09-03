先月（8月）6日、高松市で、8歳の息子に暴行を加えたとして、男がきょう（3日）逮捕されました。 暴行の容疑で逮捕されたのは、高松市の石工の男（36）です。 警察によりますと、男は、8月6日午後0時から約30分間、男の自宅で8歳の息子の頬を平手打ちし、さらに尻や腿を足蹴りするなどの暴行を加えた疑いがもたれています。 児童相談所から警察に相談があり、捜査を進めたところ、男の容疑が特定されたということです。 警察の