ブラジル１部サントスＦＷネイマール（３３）が同国代表メンバー落選に不満をのぞかせた。ネイマールはブラジル代表として臨んだ２０２３年１０月のウルグアイ戦で前十字靱帯断裂し、戦線離脱。現在は回復している中、８月２５日に発表となった２６年北中米Ｗ杯南米予選に臨むブラジル代表から落選した。カルロ・アンチェロッティ監督は「ちょっとした負傷を抱えている。彼をテストする必要はない。良い体調を維持する必要があ