地震で負傷した人を手当てする救急隊やボランティア＝１日/Wakil Kohsar/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）アフガニスタンで発生した大地震で多数の死者が出て村々が壊滅的被害を受ける中、同国を支配するイスラム主義勢力タリバンは国際社会に支援を求めている。すでに食糧不足や海外援助の削減に苦しむアフガンにさらなる苦難が重なった形だ。タリバン暫定政権の報道官によると、震源に近いパキスタン国境付近で発生したマグニチュード