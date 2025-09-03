3日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比8.9％増の351億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同5.5％増の263億円となっている。 個別ではｉシェアーズゴールドＥＴＦ 、ＮＥＸＴエネルギー資源 、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 、ＮＥＸＴ鉄鋼・非鉄