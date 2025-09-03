台湾TSMCの独走は止まる気配がない。過去初めて世界のファウンドリー（半導体委託生産）市場でシェア70％を超えた。2位のサムスン電子と3位の中国SMICは激しい接戦を展開しているがシェアは1桁にすぎない。市場調査会社トレンドフォースによると、4-6月期の世界ファウンドリー売り上げは417億ドル（約6兆1927億円）で過去最高を記録した。前四半期より14．6％増えた。中国政府による「以旧換新」と呼ばれる買い換え政策と下半期の