元モーニング娘。でタレントの辻希美（38）と俳優杉浦太陽（44）の長女、高校3年生の希空（のあ、17）が2日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。希空は「念願のヨアジョン!!美味しすぎた絶対また食べる」とコメントし、デザートを手にしたショットを投稿した。希空はショート丈のキャミソールを着用し、チラリとへそピアスをのぞかせている。希空は昨年11月26日、自身の誕生日に業界デビュー。弟には長男青空（せいあ）