俳優の清水尋也容疑者（26）が、麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されました。3日午前4時半頃に警視庁の捜査員が清水容疑者の自宅の家宅捜索に入り、午前6時15分頃、清水容疑者は捜査員に連れられ、自宅をあとにしました。清水容疑者は東京都出身で、2012年に俳優としてデビューし、数多くのドラマや映画で活躍しています。