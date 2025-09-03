テレビ朝日系「グッド！モーニング」（月〜金曜午前4時55分、土曜午前6時、日曜午前5時50分）に出演中の気象予報士・今井春花さん（26）が2日、自身のインスタグラムを更新。ボディーラインが際立つタイトな衣装姿をアップした。今井さんは「今日の衣装です」と記し、グレーの襟付きニットトップスに白のパンツを合わせたコーディネートを披露。「暑さに負けないように過ごしたいです！皆さんもお気をつけくださいね」と呼びかけた