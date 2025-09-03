元日本テレビのフリーアナウンサー宮崎宣子（45）が2日までに自身のインスタグラムを更新。水着姿を公開した。宮崎アナは「プールも海も苦手で、とにかく日焼けしたくないと思っていて、できれば部屋にいたいタイプでした」と明かし「ところが子供がいるとそうはいかず、ホテルも遊ぶところがあるのか、プールがあるのか、キッチンがあるのか、部屋より外に行きたがるのでついて行かなくてはならず、いつのまにかプールは当たり前