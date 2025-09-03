ボーイズグループStray Kids（ストレイキッズ）が2日、米ビルボードメインシングルチャート「ホット100」に52位で、4度目のランクインを記録した。韓国通信社のニューシスは3日「ソーシャルメディアなどによると、先月22日に発売した『CARMA』のタイトル曲『CEREMONY』は6日付ビルボード『ホット100』で52位でデビューした」と報じた。「ホット100」は、特にラジオの比重が大きく、米現地の大衆的な人気が反映されると評される。K