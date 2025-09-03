心強いバックアップだ。【もっと読む】大会関係者も予想外…「女子ツアー史上最長コース」で好スコア続出の謎解き明治安田生命は、女子ゴルフ史上ただひとり5大メジャーに優勝している「スーパーグランドスラマー」のK・ウェブ選手とアンバサダー契約を締結。ウェブは9月3日開幕の「JLPGAレジェンズチャンピオンシップ明治安田カップ」（神奈川・東名厚木CC）に出場する。同社はレジェンズツアーにおける唯一の公式競技であ