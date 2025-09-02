ビー・エム・ダブリュー株式会社は、同社の正規ディーラーである株式会社モトーレン東海が、「Nagoya-Minami BMW」を2025年8月30日にリニューアルオープンしたと発表した。 同店舗は、顧客中心主義を掲げ、持続可能な環境配慮型デザインとデジタルツールを活用した新たな購買体験を提供する最新ショールーム・コンセプト「リテール・ネクスト」を導入している