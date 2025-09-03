【メジャーリーグ通信】【友成氏コラム】メジャー史上初の「両投げ野手」が誕生！アスレチックスは今も昔も“変わり種”が大好物先週、全米野球記者協会から「最優秀救援投手賞（リリーフピッチャー・オブ・ザ・イヤー）」を新設すると発表があった。この発表に接したとき、筆者の脳裏をよぎったのは、これは必要のない賞ではないかという思いだった。すでにMLBには各リーグの最優秀救援投手に授与されるマリアーノ・リベラ賞