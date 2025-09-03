腹の虫がおさまらなかったのか──。大阪府警生活安全特捜隊ナンバー3が「パパ活」ばれて逮捕…16歳未満少女にワイセツ行為愛媛県警の40代男性警察官が10代の少女に支払った「パパ活代」を取り返すため、捜査と偽って電話番号を入手し、本人を呼び出して金銭トラブルを解決していた。先月29日、公務員職権乱用の疑いで書類送検されたのは、組織犯罪対策課に所属する警部補。同日付で停職6カ月の懲戒処分を受け、依願退職した