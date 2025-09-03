マダニが媒介して感染する「重症熱性血小板減少症候群」（SFTS）の患者数が過去最多のペースで増えている。近畿中央病院皮膚科部長の夏秋優医師は「私自身、マダニに刺されたことがあるが、全く痛みがなかった」という。ノンフィクションライターの神田憲行さんがマダニの生態や対策について取材した――。※本稿にはマダニの写真などが含まれます。■致死率10〜30％、治療薬は存在するが…SFTSは2011年に中国の研究者らによって発