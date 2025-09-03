【ライバル企業の生涯給与】【写真】ベルグアース×ホーブ 野菜苗を手掛ける会社を比較夏休みシーズンも終盤だというのに、日本列島の猛暑は続いています。お盆には久しぶりに帰省し、のんびりと過ごした人も多いでしょう。手土産を持参したり、帰りにお土産をもらったり。「あの人はクッキーが好きだから」とか「あの家族はおせんべいに目がない」と思いを巡らせながら贈り物を選ぶのは楽しいものです。今回は、そんな贈