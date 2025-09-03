大谷が46号本塁打を放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月2日、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。1−4で迎えた3回一死の第2打席で7試合ぶりとなる46号本塁打を放った。これでドジャース通算100本塁打となった。【動画】驚愕の打球速度で右翼席へ！大谷翔平が衝撃の46号アーチ2番手でマウンドに上がった新人右腕のバッバ・チャンドラーから弾丸ライナーで右翼席へ突き刺した。飛距離は113.7メー