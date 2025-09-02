トヨタ自動車株式会社は、コンパクトハイブリッドカー「アクア」を一部改良し、2025年9月1日に発売した。 今回の一部改良では、外観をハンマーヘッドをモチーフにしたフロントデザインへ刷新し、新色ボディカラーやZグレード向けの16インチアルミホイールを追加。内装には大型マルチインフォメーションディスプレイやHDMI端子を標準装備し、コネクティッドナビ対応ディスプレイオ}