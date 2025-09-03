俳優の清水尋也容疑者（26）が麻薬取締法違反の疑いで、3日朝、警視庁に逮捕されました。現在、警視庁本部で取り調べが行われています。【映像】麻薬取締法違反の疑いで逮捕の清水容疑者警視庁は3日朝、俳優の清水尋也容疑者（26）を麻薬取締法違反の疑いで逮捕しました。捜査関係者によりますと、東京・杉並区にある清水容疑者の自宅を3日朝、家宅捜索し、清水容疑者を連行しました。現在、警視庁本部で取り調べが行われて