中国の北京を訪れている北朝鮮の金正恩総書記が、宿泊先である北朝鮮大使館を出て軍事パレードが行われる天安門広場に向かいました。JNNのカメラがとらえた金正恩総書記を乗せたとみられる車列です。このあと日本時間午前10時から行われる軍事パレードに習近平国家主席、ロシアのプーチン大統領とともに出席します。