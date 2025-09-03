TBS良原安美アナウンサー（29）が2日、自身のインスタグラムを更新。近影を投稿した。良原アナは「9月になってしまった!!カレンダーがひとりでスタスタどんどん先を歩いて行っているような気がします」とコメントし、私服姿を公開。黒のトップスにベージュのミニスカート姿でスラリと伸びた脚を披露した。続けて「8月のできごと。数年ぶりのアフタヌーンティーへいきました」と近況をつづった。この投稿にフォロワーからは「美脚美