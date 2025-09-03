ABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分）のお天気リポーターとしても活躍する、タレントの中西花（21）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。初のグラビア挑戦を公表した。中西は「FRIDAYさんで初めてのグラビア撮影していただき、9月11日（木）発売号の本誌で掲載します!」と報告。髪を後ろでまとめ、ドーナツをかじりながらフレッシュな魅力あふれる白いビキニ姿のカットを披露している。この投稿日フォロワーか