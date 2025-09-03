コスプレーヤーえなこ（31）が2日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、転売されている写真集を購入しないよう訴えた。えなこは、自身の写真集が7,646円で販売されている画像を添え「発売前なのに何でシュリンク付きが転売品で出回ってるの?しかも定価の倍の値段転売から絶対買わないで」と訴えた。