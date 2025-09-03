22年10月に芸能界を引退した黒木啓司さん（45）の妻で実業家の宮崎麗果さん（37）が2日までにインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて身長、体重等を公表した。宮崎さんは「スタイル良いですね!身長、体重はどれくらいですか?」というフォロワーの質問に「169 cm 49kgぐらいかな?」と回答した。続けて「体重思ったよりありますがサイズってどんな感じですか?」という質問に「ウエストは58 cmヒップ88 cm太もも43 cm