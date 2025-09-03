東北電力ネットワークによりますと、午前9時現在、停電しているのは、能代市、北秋田市の約120軒です。現在、復旧作業が続いています。能代市では、午後6時26分ごろから二ツ井町小掛と二ツ井町田代地区の約100軒で停電しています。停電の原因は調査中で、復旧の見通しはわかっていません。北秋田市脇神地区では、風雨による樹木の接触や倒木の影響で2日午後1時38分ごろから数軒が停電していて、復旧の見通しはわかっていませ