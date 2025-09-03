¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤Ú(@yuppev)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ò»È¤¤´ÊÃ±¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤è¤Í¡£50Ç¯Á°¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤­ºÍÇ½¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¼êÉÁ¤­¤ÎÊª¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¼êÉÁ¤­¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ËX¤Ç¤Ï18Ëü¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤Ç¤­¤ë Åê¹Æ¼Ô¡¦¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤¬X¤ËºÜ