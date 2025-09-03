この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「ほっこりする」「じーんとくる」と反響があった、エモーショナルなエピソードを集めました。読むと心がホカホカ温まるような素敵なエピソードをどうぞごらんください。 「開く」の反対言葉は？低学年の発想を認めた先生に20万いいね ご紹介するのは、toyopchi(@J_protoyo)さんが投稿したエピソードです。テストの解答は、基本1つし